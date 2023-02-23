smi.today

4 231 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ole Ole
    Джонсон с обычным британским высокомерием считает китайцев недоумками....Джонсон предупред...
  • Воробей
    И где это в Библии говорится про США, конкретно, не подскажете?Милонов предрек к...
  • Валентин Щербаков
    Слышь, Столтенберг, ты же извращенец и педераст, ты же лжец,  трус и подлец, у тебя мозги куриные, а ты всё против РО...Столтенберг назва...

Турция раскритиковала израильские атаки против палестинцев

Турция раскритиковала израильские атаки против палестинцев

Министерство иностранных дел Турции осудило нападения израильских сил на палестинцев в Наблусе, в результате которых по меньшей мере 10 мирных жителей погибли и более 100 человек получили ранения, 23 февраля сообщает турецкая газета Hurriyet.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх