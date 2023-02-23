Турция раскритиковала израильские атаки против палестинцев

Министерство иностранных дел Турции осудило нападения израильских сил на палестинцев в Наблусе, в результате которых по меньшей мере 10 мирных жителей погибли и более 100 человек получили ранения, 23 февраля сообщает турецкая газета Hurriyet.
Министерство иностранных дел Турции осудило нападения израильских сил на палестинцев в Наблусе, в результате которых по меньшей мере 10 мирных жителей погибли и более 100 человек получили ранения, 23 февраля сообщает турецкая газета Hurriyet.
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