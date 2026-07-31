Первый костюмированный забег с собаками пройдет в Твери 30 августа

В Твери пройдет шестой благотворительный «Хвостатый кросс»: бежим вместе с питомцами. 30 августа 2026 года ландшафтный парк «Тьмака» вновь станет центром притяжения для любителей спорта и неравнодушных горожан.
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