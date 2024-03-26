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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Донте Дивинченцо набрал 40 очков и обновил рекорд «Никс» по точным 3-очковым за матч

Донте Дивинченцо набрал 40 очков и обновил рекорд «Никс» по точным 3-очковым за матч

Во встрече с «Детройтом» (124:99) защитник «Нью-Йорка» набрал 40 очков, что является его личным рекордом результативности в НБА.

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