Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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"Повестка" снова проигрывает

"Повестка" снова проигрывает

Александр Роджерс Как часто бывает, я не собирался писать на эту тему. Но тут попалось мне высказывание Кейтлин Кеннеди (главы «Лукас Артс»), что «Многие женщины в Звёздных войнах сталкиваются с агрессией, потому что фан-база слишком мужская».

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