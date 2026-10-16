За девять месяцев 2026 года розничный товарооборот Беларуси в сопоставимых ценах достиг 85,5 млрд рублей, увеличившись на 8,7% к аналогичному периоду прошлого года.
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