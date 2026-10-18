В Пулково эвакуация на фоне атаки БПЛА. 🔹Ниже официальное сообщение. "В целях обеспечения безопасности пассажиров и полетов в аэропорту Пулково ограничен прием и выпуск воздушных судов.
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