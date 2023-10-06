В Объединенном Санкт-Петербургском кадетском корпусе СК России прошли мероприятия, посвященные Дню учителя

В Объединенном Санкт-Петербургском кадетском корпусе СК России состоялся праздничный концерт. Под Государственный флаг Российской Федерации и флаг Следственного комитета России знаменная группа воспитанниц Объединенного Санкт-Петербургского кадетского корпуса в сопровождении ансамбля барабанщиц открыла торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя.
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