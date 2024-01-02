БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 306 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Yvan
    Сторонники контроля средней скорости - бездари, не усвоившие курс арифметики начальной школы. Но хапуги и жулики.ГИБДД отказалась ...
  • ВераВерная
    Непонятно. Так Вы сами этого хотите? И Вас никто не притесняет?Сайт прекращает с...
  • Evgenij Raskin
    А жаль, я с интересом просматривал сайт, читал статьи, делился интересными материалами в ОК и ВК.Сайт прекращает с...

Киев в огне: Россия атакует непрекращающимися волнами ракет и дронов

Киев в огне: Россия атакует непрекращающимися волнами ракет и дронов

Михаил Рябов.   Россия со вчерашнего вечера продолжает непрекращающуюся волну атак военных объектов на территории Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Хамит Сабиров
И это должно быть не одиночно, а систематически, пока не одумаются и подпишут капитуляцию на условиях РФ.р
Ответить
3 час.
АК
Александр Каплуненко
Это - агония, девушка. Типичная агония. Может долго продолжаться, но сдохнуть хохлу придётся по-любому.
Ответить
2 час.
Tania Еременко
Куев надо превратить в руины, как Зе превратил города Донбасса.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх