Михаил Рябов. Россия со вчерашнего вечера продолжает непрекращающуюся волну атак военных объектов на территории Украины.
Киев в огне: Россия атакует непрекращающимися волнами ракет и дронов
Комментарии
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Хамит Сабиров
И это должно быть не одиночно, а систематически, пока не одумаются и подпишут капитуляцию на условиях РФ.р
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3 час.
АК
Александр Каплуненко
Это - агония, девушка. Типичная агония. Может долго продолжаться, но сдохнуть хохлу придётся по-любому.
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2 час.
Tania Еременко
Куев надо превратить в руины, как Зе превратил города Донбасса.
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2 час.
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