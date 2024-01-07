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В Японии зафиксировали странное землетрясение

В Японии зафиксировали странное землетрясение

В центральной части Японии произошло землетрясение, данные о котором противоречат друг другу, магнитуда составила всего 4,4, но уровень сейсмической интенсивности по японской шкале составил 6, что говорит о сильных землетрясениях с магнитудой выше 6.

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