В Японии зафиксировали странное землетрясение

В центральной части Японии произошло землетрясение, данные о котором противоречат друг другу, магнитуда составила всего 4,4, но уровень сейсмической интенсивности по японской шкале составил 6, что говорит о сильных землетрясениях с магнитудой выше 6.
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