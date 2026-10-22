Официальный Li L8 в Росcии: названы цены[{"type":"text-block","attr":{},"content":"На китайский рынок гибридный кроссовер Li L8 нового поколения вышел в июне этого года, а теперь машина добралась и до России — сегодня дистрибьютор компании Li Auto в нашей стране обнародовал цены на новую модель.