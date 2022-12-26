Вооруженные силы Сербии приведены в боевую готовность

Вице-премьер, министр обороны Сербии Милош Вучевич в понедельник, 26 декабря, заявил, что вооруженные силы Сербии по приказу верховного главнокомандующего, президента Александара Вучича приведены в боевую готовность, – передает агентство Танюг.