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Вооруженные силы Сербии приведены в боевую готовность

Вооруженные силы Сербии приведены в боевую готовность

Вице-премьер, министр обороны Сербии Милош Вучевич в понедельник, 26 декабря, заявил, что вооруженные силы Сербии по приказу верховного главнокомандующего, президента Александара Вучича приведены в боевую готовность, – передает агентство Танюг.

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