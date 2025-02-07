В смертельной школьной бойне появились расистские мотивы стрелка-одиночки

Полиция Швеции расследует, была ли самая массовая стрельба в стране произошла на расовой почве, после того как выяснилось, что представители нескольких национальностей, в том числе сирийцы, были среди 11 человек, убитых во вторник в образовательном центре для взрослых в результате нападения ….