В смертельной школьной бойне появились расистские мотивы стрелка-одиночки

Полиция Швеции расследует, была ли самая массовая стрельба в стране произошла на расовой почве, после того как выяснилось, что представители нескольких национальностей, в том числе сирийцы, были среди 11 человек, убитых во вторник в образовательном центре для взрослых в результате нападения ….
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