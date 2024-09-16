В Тюмени подросток выпал из окна 18-го этажа

Молодой человек выпал из окна квартиры, расположенной на 18-м этаже в Тюмени. Соответствующую информацию в понедельник, 16 сентября, опубликовал телеграм-канал «ЧС Тюмень», сославшись на заявления очевидцев.
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