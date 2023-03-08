Пьяная женщина насквозь пробила ногу острым прутом, перелезая через забор в Чите

Жительница Читы проткнула ногу острым прутом от забора, пытаясь перелезть через ограду. Она была в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе краевого УМВД.
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