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Чулпан Хаматова готова вернуться в Россию и «встать на колени»

Чулпан Хаматова готова вернуться в Россию и «встать на колени»

Сбежавшая в Латвию после начала СВО актриса Чулпан Хаматова готова вернуться в Россию и встать перед соотечественниками на колени.

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Комментарии
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Анна
Видно, деньги  закончились. А доходило до неё, что она так ошиблась , как до жирафа. 2 года- это большой срок, а ошибиться можно один раз. Фиглярка
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15 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Не нужна такая, здесь ещё такого го….а полно осталось
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13 час.
tsan tsan
Хорошо бы. Самый верный способ прекратить всякие разговоры о возвращении.
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12 час.

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