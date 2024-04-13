Экс-президент США Трамп: Мы рассматриваем возможность помощи Украине, но в виде кредита

Республиканская партия США движется к смягчению своей позиции по вопросу помощи Украине. После недавно состоявшейся встречи со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном экс-президент США Дональд Трамп также заявил о возможности выделения помощи киевскому режиму.