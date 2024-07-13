🌊 В Феодосии на 19 пляжах снова разрешено купание Все они расположены на Черноморской набережной и далее до села Береговое.
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🌊 В Феодосии на 19 пляжах снова разрешено купание Все они расположены на Черноморской набережной и далее до села Береговое.