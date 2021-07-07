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«Необходимо принять меры по защите южных рубежей»: Таджикистан обратился за помощью к ОДКБ в связи с ситуацией в Афганистане

«Необходимо принять меры по защите южных рубежей»: Таджикистан обратился за помощью к ОДКБ в связи с ситуацией в Афганистане

На фоне вывода американских войск и их союзников из Афганистана ситуация в этой стране всё более усложняется.

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Аркадий Цыганов
Сложная ситуация. Но Россия может красиво сыграть. И Китай в западном направлении будет двигаться.
Юрий Кушнарев
русские ребята будут защищать эти южные границы,а храбрые таджики будут убегать а Россию на заработки.Хорошо устроились

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