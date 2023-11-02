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Постпред РФ при ООН назвал Израиль «оккупирующим государством»

Постпред РФ при ООН назвал Израиль «оккупирующим государством»

В текущем конфликте с палестинским движением ХАМАС у Израиля нет права на самооборону. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе своего выступления на чрезвычайной спецсессии Генассамблеи всемирной организации по Палестине.

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