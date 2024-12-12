Аудиофилы тут? Сервер за $30 000 собрали для вас товарищи из Taiko Audio Компания Taiko A...

Аудиофилы тут? Сервер за $30 000 собрали для вас товарищи из Taiko AudioКомпания Taiko Audio, которая занимается производством различных музыкальных устройств, представила музыкальный сервер, в который было вложено больше усилий, чем в любой другой сервер для музыки в истории человечества.