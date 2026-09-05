В Самарской области при атаке БПЛА повреждены жилые объекты, в порту Усть-Луги произошел пожар

Силы ПВО за минувшую ночь сбили 516 беспилотников самолетного типа над 19 российскими регионами. Об этом сообщило Министерство обороны.
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