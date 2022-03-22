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Работавший поваром хабаровчанин ожидает суда

Работавший поваром хабаровчанин ожидает суда

В торговом центре в Хабаровске охранник и очевидец смогли задержать обвиняемого в грабеже. 38-летний мужчина, работавший поваром в одном из учреждений, предстанет перед судом, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

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