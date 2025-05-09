Во время проведения праздничных мероприятий все желающие могут получить "Георгиевские ленточки". Акцию проводят волонтеры Центра молодёжи.
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Во время проведения праздничных мероприятий все желающие могут получить "Георгиевские ленточки". Акцию проводят волонтеры Центра молодёжи.