Политика как он...
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Россия обвинила Украину в подготовке провокации с химическим оружием

Россия обвинила Украину в подготовке провокации с химическим оружием

Украина при поддержке Запада планирует «провести серию антироссийских провокаций с применением химического оружия» в зоне проведения специальной военной операции (СВО), говорится в заявлении посольства России в США, которое публикует Newsweek.

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