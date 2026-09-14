МегаФон и YADRO запустили сеть 5G на российском оборудовании

МегаФон и YADRO (входит в ИКС Холдинг) обеспечили работу сети 5G на отечественном оборудовании. Сеть развернута на время проведения Международного фестиваля молодежи в «Екатеринбург-ЭКСПО»: абоненты МегаФона с совместимыми смартфонами в зоне действия базовых станций YADRO могут подключиться к 5G без предварительной регистрации или специальной настройки устройств.
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