На Малышеву подали в суд на 83 тысячи рублей

Доктор и звезда телевидения Елена Малышева снова оказалась в центре судебного разбирательства. Истец потребовал у судебных экспертов разобраться со звездой по делу о нарушении авторских прав, сумма иска составила 83 333 рубля.
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