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Решение о делистинге акций HeadHunter с Nasdaq осталось в силе

HeadHunter сообщает о решении американской биржи Nasdaq по ее апелляции об исключении из списка. «Спецкомиссия Nasdaq оставила в силе решение о делистинге акций HeadHunter (HH) с американской биржи», - говорится в сообщении на сайте компании.

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