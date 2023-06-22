Решение о делистинге акций HeadHunter с Nasdaq осталось в силе

HeadHunter сообщает о решении американской биржи Nasdaq по ее апелляции об исключении из списка. «Спецкомиссия Nasdaq оставила в силе решение о делистинге акций HeadHunter (HH) с американской биржи», - говорится в сообщении на сайте компании.
HeadHunter сообщает о решении американской биржи Nasdaq по ее апелляции об исключении из списка. «Спецкомиссия Nasdaq оставила в силе решение о делистинге акций HeadHunter (HH) с американской биржи», - говорится в сообщении на сайте компании.
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