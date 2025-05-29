Разведслужбы США разошлись во мнениях на связи Tren de Aragua с Мадуро

Венесуэльские власти могут быть связаны с действиями преступной группировки Tren de Aragua в Соединенных Штатах, говорится в записке ФБР, однако ряд других американских разведагентств с ним не согласны, 29 мая сообщает информ-портал Infobae.
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