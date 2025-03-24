Минобороны обвинило Киев в продолжении атак на энергообъекты РФ: главные новости СВО за 24 марта

МОСКВА, 24 марта, ФедералПресс. В Минобороны заявили, что киевский режим продолжает намеренно атаковать энергетическую инфраструктуру, группировка «Север» предотвратила попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область, а переговоры представителей России и США проходят уже более 10 часов.