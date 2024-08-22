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Глава украинской разведки Буданов назвал цели налета БПЛА в Москве

Глава украинской разведки Буданов назвал цели налета БПЛА в Москве

Беспилотники врага пытались пробиться к аэропорту «Остафьево».Глава ГУР украинского минобороны Кирилл Буданов сообщил, куда летели беспилотники в ночь со вторника на среду.

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