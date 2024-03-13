Стало известно о проблемах с принятием закона о мобилизации на Украине

Политолог, руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко заявил, что проблемы с принятием закона о мобилизации на Украине могут быть связаны с принуждением офисом президента к принятию законопроекта, запрещающего каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).