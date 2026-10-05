Украина почти исчерпала запас локомотивов из-за российских ударов. Об этом со ссылкой на министра агрополитики киевского режима Тараса Высоцкого пишет британская газета The Financial Times.
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