Тим Хардуэй-младший: «Джей Би Бикерстафф – тренер года»

«То, как мы играем, отражает его стиль и подход к баскетболу, а также его отношение. Он проделал потрясающую работу, вселяя в игроков уверенность, давая им возможность выходить на площадку и бороться на обоих концах паркета.
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