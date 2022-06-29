Автомобиль обстреляли из пневматики в поселке Тельмана Ленобласти

На момент происшествия людей в салоне Toyota не было. Пулевое отверстие обнаружил владелец машины. Автомобиль обстреляли в поселке Тельмана Тосненского района Ленобласти в понедельник, 27 июня.
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