Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Директор «Лейпцига»: «Хотим, чтобы Симонс остался у нас не до лета 2024 года, а дольше»

Директор «Лейпцига»: «Хотим, чтобы Симонс остался у нас не до лета 2024 года, а дольше»

Хавбек «ПСЖ» выступает за немецкий клуб на правах аренды. В 5 матчах сезона Бундеслиги на счету 20-летнего игрока сборной Нидерландов 3 гола и 4 ассиста.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх