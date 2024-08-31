МО: ВС РФ поразили пункт временной дислокации ВСУ в Сумах, уничтожено 35 солдат

Вооруженные силы России поразили пункт временной дислокации десантно-штурмового батальона украинских войск в районе населенного пункта Чернетчина в Сумской области Украины, граничащей с российской Курской областью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии