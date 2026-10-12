Трехлетнего ребенка не успели спасти из горящей квартиры в Бурятии

max.ru/Агентство ГО и ЧС Республики Бурятия В селе Татарский Ключ Заиграевского района Бурятии произошел пожар в частном жилом доме, жертвой которого стал трехлетний ребенок.
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