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Трехлетнего ребенка не успели спасти из горящей квартиры в Бурятии

Трехлетнего ребенка не успели спасти из горящей квартиры в Бурятии

max.ru/Агентство ГО и ЧС Республики Бурятия В селе Татарский Ключ Заиграевского района Бурятии произошел пожар в частном жилом доме, жертвой которого стал трехлетний ребенок.

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