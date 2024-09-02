Пандуры – сорвиголовы на императорской службе Попасть под пулю пандура рисковали даже короли!В 1758 году Фридрих Великий с небольшой свитой ехал лесной дорогой.
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Пандуры – сорвиголовы на императорской службе Попасть под пулю пандура рисковали даже короли!В 1758 году Фридрих Великий с небольшой свитой ехал лесной дорогой.
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