Михалков зачитал письмо и обратился к властям: "Ярость до зубовного скрежета"

Для того что бы разобраться в этой ситуёвине, важно знать, а кто рулит в этом университете? И что вообще они там преподают нашей так сказать подрастающей поросли. Дабы потом не удивляться, откуда берутся такие недоразумения из подрастающего поколения. Где куются такие кадры, которые ненавидят ни свою страну ни свой народ. И что то мне подсказывает, что таких вот учебных заведений у нас в стране хватает. Всё это результат безрассудства при изменении конституции, когда из неё убрали идеологию. Вот и имеем то, что имеем.

Валентин Белоусов

Достали Вовины сопли. Пятый год СВО –«мы еще не начинали», когда начнем, когда Запад вооружится и будет готов нас долбать. Хохлы добрались до Омска, Перми, Ижевска. НПЗ, АЗС раздолбали, солярка, бензин на Газпромовских заправках 64руб., на остальных 140, 130. Только сейчас проснулись и как-то стали защищать НПЗ. Прежде и думцы и министры заявляли –«Это проблема собственников». Лавров прав –«дебилы ***дь». На награждении ВВП, аж захлебывался от радости, задавая вопрос: «Что надо еще смелее?». Вся страна и бойцы воспряли духом. Да надо еще смелее и никакая Европа тявкать не будет. Есть две цели – Жешув, и какой-нибудь европейский заводик, производящий дроны и ракеты. И хотя-бы маленький кораблик мелкобританский утопить. Заткнутся и вякать не станут. Пятая колонна вовсю орудует, вредит стране. Указы саботируются, распоряжения правительства выполняются кое-как. Кто за это ответил? Нарусова со своей собчушкой сколько вреда причинила России, до сих пор неприкасаемы – слово дал не трогать. Наине обещал Ельцин-центр не трогать. Сколько вреда причиняет России его деятельность, да еще за бюджетные средства? Владимир Владимирович! Ты президент семьи Ельцина? Екатеринбурга? Не заявляй, а будь ПРЕЗИДЕНТОМ России. Народ РОССИИ не настолько тупой и слепой, чтобы не видеть очевидного. И, готов поддержать смелого президента.