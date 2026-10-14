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Следы медведя заметили в одном из сел рядом с Барнаулом

Следы медведя заметили в одном из сел рядом с Барнаулом

В селе Санниково в Алтайском крае 14 октября заметили медведя. Он появился в микрорайоне Березка, сообщила на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Санниковского сельсовета Елена Кудашкина.

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