Следы медведя заметили в одном из сел рядом с Барнаулом

В селе Санниково в Алтайском крае 14 октября заметили медведя. Он появился в микрорайоне Березка, сообщила на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Санниковского сельсовета Елена Кудашкина.
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