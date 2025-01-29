Вера Брежнева снялась в бархатном корсете в Париже

Певица Вера Брежнева порадовала своих поклонников свежей фотосессией, снятой в романтическом Париже. 42-летняя артистка выбрала для этого случая элегантный образ: она предстала в черном бархатном корсете, украшенном золотой вышивкой.
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