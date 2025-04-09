«Тревожную кнопку» из банковских приложений предложили связать с «Госуслугами»

«Тревожную кнопку» из банковских приложений необходимо интегрировать с порталом «Госуслуги. Это позволило бы тем, кто столкнулся с мошенниками, избавиться от повторного заполнения заявлений для правоохранительных органов.
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