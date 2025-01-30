🔨 Крымчанин приговорен к 11 годам колонии за убийство знакомого По информации Следкома Крыма и Севастополя, в селе Журавки Кировского района произошел конфликт между пьяными мужчинами.
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🔨 Крымчанин приговорен к 11 годам колонии за убийство знакомого По информации Следкома Крыма и Севастополя, в селе Журавки Кировского района произошел конфликт между пьяными мужчинами.