Паника на Украине

Украинские чиновники находятся в панике после отставки спикера палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти в связи с угрозой поставкам оружия и предоставлению финансовой помощи со стороны США, пишет газета Politico со ссылкой на депутатов Рады.
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