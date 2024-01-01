Что изменится в жизни россиян в 2024 году

Какие законы вступают в силу в 2024 годуНовогодняя инсталляция на одной из улиц МосквыАлексей Майшев/РИА Новости В 2024 году в России проиндексируют пенсии, школьники займутся полезным трудом, а на срочную службу будут призывать совершеннолетних мужчин в возрасте до 30 лет.