Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» На шоколадной фабрике «Гранд Отеля Европа» — одной из старейших пятизвездочных гостиниц Санкт-Петербурга — выпускают около 2 т конфет в год и постоянно экспериментируют с рецептами.