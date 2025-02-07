Лицемер: Канье Уэста обвинили в двуличии

«Двойные стандарты» Канье вызвали возмущение. Канье Уэст с Бьянкой Цензори на «Грэмми» LEGION-MEDIAПоступок Канье Уэста, который в минувшее воскресенье вывел свою жену Бьянку Цензори на красную дорожку «Грэмми» практически обнаженной, продолжает вызывать негодование фанатов.
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