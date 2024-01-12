Когда появится на экранах русская адаптация сериала «Постучись в мою дверь» Елена ГалицкаяТурецкая мелодрама «Постучись в мою дверь» завоевала сердца многих россиян, и теперь эта история готовится к своему российскому ремейку.
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