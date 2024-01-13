В бундестаге потребовали разъяснений слов Шольца о победе над Украиной

Депутат бундестага ФРГ от «Альтернативы для Германии» (АдГ) Михаэль Кауфманн потребовал от правительства страны разъяснений слов немецкого канцлера Олафа Шольца о последствиях победы России в конфликте на Украине.
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