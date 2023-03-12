Военное обозрение

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На 103-м бронетанковом ремонтном заводе показали модернизацию танков Т-62М для применения в зоне спецоперации

На 103-м бронетанковом ремонтном заводе показали модернизацию танков Т-62М для применения в зоне спецоперации

Специальная военная операция российских войск, проводимая на Украине, показала необходимость применения в боевых действиях танков, а также недостаточное их количество.

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